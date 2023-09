SCYNEXIS, Inc. est une société de biotechnologie. La société développe son principal produit candidat, l'ibrexafungerp, en tant qu'agent intraveineux (IV)/oral à large spectre pour de multiples indications fongiques dans les milieux communautaires et hospitaliers. L'ibrexafungerp a démontré son activité contre un grand nombre de souches médicalement pertinentes des genres Candida et Aspergillus, y compris des souches multirésistantes, ainsi que des genres Pneumocystis, Coccidioides, Histoplasma et Blastomyces. La société a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) de BREXAFEMME (comprimés d'ibrexafungerp) pour le traitement de la candidose vulvovaginale (VVC, également connue sous le nom d'infection vaginale à levures), et pour la réduction de l'incidence de la candidose vulvovaginale récurrente (RVVC), respectivement.

Secteur Produits pharmaceutiques