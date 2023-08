SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'investissement dans le secteur de l'efficacité énergétique pour l'amélioration de l'environnement et des infrastructures. L'objectif de la société est de générer un rendement pour les investisseurs comprenant un revenu de dividendes stable et la préservation du capital. Ses projets sont principalement situés au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord et comprennent un portefeuille d'actifs de cogénération en Espagne, un portefeuille de projets d'énergie recyclée et de cogénération aux États-Unis, un réseau de distribution de gaz réglementé en Suède et un portefeuille de projets solaires et de stockage commerciaux et industriels aux États-Unis. La société réalise ses investissements par l'intermédiaire de sa principale société holding et filiale, SEEIT Holdco Limited, et de sociétés holding intermédiaires. Le gestionnaire des investissements de la société est Sustainable Development Capital LLP.