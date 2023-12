SDCL Energy Efficiency Income Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. Elle se concentre sur l'investissement dans des projets d'infrastructure liés à l'efficacité énergétique. Son objectif d'investissement est de générer un rendement total attractif pour les investisseurs, comprenant un revenu de dividende stable et la préservation du capital, avec la possibilité d'une croissance du capital. Elle possède et gère un portefeuille diversifié d'actifs liés à l'efficacité énergétique et à la production d'énergie distribuée. Elle investit dans des projets opérationnels qui fournissent de l'énergie aux bâtiments commerciaux, industriels et publics. Elle investit et gère ses projets d'efficacité énergétique dans le but de constituer un portefeuille diversifié en termes de technologie, de fabricants et de contreparties des secteurs public et privé. Son portefeuille comprend des actifs au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Le gestionnaire d'investissement de la société est Sustainable Development Capital LLP. Il investit dans divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et le commerce.