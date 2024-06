(Alliance News) SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC a déploré jeudi l'inflation et les taux d'intérêt élevés en annonçant une baisse de la valeur nette d'inventaire par action.

SDCL Energy Efficiency Income Trust investit dans des actifs du secteur de l'efficacité énergétique, tels que des infrastructures de recharge de véhicules électriques et des projets de géothermie et de biogaz.

SDCL Energy a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action avait chuté de 11 %, passant de 101,5 pence par action au 31 mars, date de clôture de l'exercice, à 90,5 pence par action l'année précédente.

Le rendement total de l'actif net pour l'année qui s'est terminée le 31 mars a été négatif de 4,7 %, passant d'un rendement négatif de 0,9 % pour l'exercice 2023.

Malgré cela, la société a déclaré que l'évaluation de son portefeuille a augmenté de 1,5 % pour atteindre 1,12 milliard de livres sterling au 31 mars, contre 1,00 milliard de livres sterling l'année précédente.

La société a déclaré que le dividende global pour l'exercice 2024 était de 6,24 pence par action, en hausse de 4,0 % par rapport aux 6,0 pence versées l'année précédente.

SDCL Energy Efficiency a déclaré : "L'année dernière a été caractérisée par la persistance d'une inflation et de taux d'intérêt relativement élevés. Cela a exercé une pression à la baisse sur les évaluations des flux de revenus et des valeurs des actifs dans le secteur de l'infrastructure".

"Les signes de baisse de l'inflation et les espoirs d'une ou plusieurs réductions des taux d'intérêt par les banques centrales en 2024 se sont heurtés à des chiffres d'inflation persistants au cours du dernier trimestre de l'exercice financier de la société, ce qui a limité la possibilité de réduire les taux d'actualisation à court terme.

"L'incertitude du marché s'est accompagnée d'une instabilité géopolitique, les ramifications plus larges des conflits Israël-Hamas et Russie-Ukraine continuant d'avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement et les marchés financiers mondiaux."

La société a ajouté que le marché britannique des fonds d'investissement a été sous pression, ce qui a fait baisser le prix de ses actions.

En ce qui concerne l'avenir, le président Tony Roper a déclaré : "Alors que le monde cherche à relever les défis pratiques de la transition énergétique et des efforts de décarbonisation, les marchés de l'énergie et leurs chaînes d'approvisionnement sont confrontés à des pénuries et à la volatilité des prix.

"Dans ce contexte, investir dans une offre, une demande et une distribution plus efficaces de l'énergie, ce qui est l'objectif du SEEIT, devient de plus en plus important et précieux. Nous pensons que SEEIT reste bien positionné pour bénéficier de cette opportunité."

Les actions de SDCL Energy Efficiency ont chuté de 3,0 % à 67,03 pence chacune jeudi matin à Londres.

