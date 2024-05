SDI Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit et fabrique des produits scientifiques destinés à des applications telles que les sciences de la vie, les soins de santé, l'astronomie, la fabrication de produits de consommation et les marchés de la conservation des œuvres d'art. La société opère à travers deux segments : Digital Imaging et Sensors & Control. Le secteur de l'imagerie numérique comprend les marques Synoptics, Syngene, Synbiosis et Fistreem International, les marques Atik Cameras, Atik, Quantum Scientific Imaging et Opus Instruments, ainsi que Graicules Optics. Ces entreprises proposent à leurs clients des applications, des technologies et des sites de production. Le segment Capteurs et contrôle regroupe les activités de Sentek, Astles Control Systems, Applied Thermal Control, Thermal Exchange, MPB Industries, Chell Instruments, Monmouth Scientific, Uniform Engineering, Scientific Vacuum Systems, Peak Sensors, LTE Scientific et Safelab Systems. Ces entreprises fournissent des produits qui permettent un contrôle précis des équipements scientifiques et industriels.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés