SDI Limited est une société australienne qui se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la commercialisation de matériaux dentaires spécialisés. Les principales activités de la société comprennent la fabrication et la distribution de matériaux de restauration dentaire, de systèmes de blanchiment et d'autres matériaux dentaires, ainsi que la recherche et le développement de produits. Ses secteurs d'activité sont l'Australie, l'Europe, les États-Unis et le Brésil. Les segments australiens comprennent SDI Limited. Le segment Europe comprend SDI Germany GmbH (Allemagne) et SDI Dental Innovations Limited (Royaume-Uni). Le segment USA comprend SDI (North America), Inc. Le segment Brésil comprend SDI Brasil Industria e Comercio Ltda et SDI Holdings Do Brazil Ltda. Ses catégories de produits comprennent les accessoires, les adhésifs, les alliages, les ciments, les composites, les équipements, les mordants, les verres ionomères, les produits d'étanchéité et le blanchiment des dents. Ses produits sont vendus par l'intermédiaire de distributeurs et de détaillants dans plus de 100 pays à travers le monde.