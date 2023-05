Knights Group achète St James Law et Baines Wilson

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

SDX Energy PLC - société pétrolière et gazière basée à Londres qui opère au Moyen-Orient et en Afrique du Nord - annonce qu'elle s'associe à Aleph New Energies pour explorer et développer des projets dans le secteur des énergies alternatives. Dans le cadre de ce partenariat, SDX et ANE travailleront ensemble pour fournir un soutien technique et commercial afin d'identifier et de développer des projets ; en outre, ANE fournira le financement de ces projets.

Oxford BioDynamics PLC - société de biotechnologie basée à Oxford et spécialisée dans la découverte et le développement de biomarqueurs épigénétiques - annonce qu'elle a reçu le FNIH Partnership for Accelerating Cancer Therapies Award pour réduire à la pratique le test EpiSwitch pour le pronostic d'une réponse négative aiguë à une thérapie par inhibiteur de point de contrôle immunitaire associée à une maladie hyperprogressive déclenchée par l'OI. Le prix s'élève à 963 000 USD.

IOG PLC - Développeur britannique de gaz offshore - Fait état de progrès constants vers la résolution des problèmes de forage de Blythe H2 soulignés le 18 avril. L'entreprise espère entrer en production d'ici la fin du deuxième trimestre et la production devrait alors atteindre 30 à 40 millions de pieds cubes standard par jour. L'impact sur les coûts supplémentaires est estimé entre 2 et 3 millions de GBP. En outre, neuf demandes de licence de la 33e série progressent également, ce qui pourrait permettre d'ajouter des ressources découvertes aux groupes de production existants.

Knights Group Holdings PLC - Société de services juridiques et professionnels basée à Newcastle-under-Lyme, Staffordshire - Convient d'acquérir St James Law Ltd, un cabinet d'avocats commerciaux basé à Newcastle, pour 1,75 million de livres sterling, et Baines Wilson LLP, un cabinet d'avocats indépendant basé à Carlisle, pour 3,37 millions de livres sterling. L'acquisition de St James Law devrait se traduire par une augmentation immédiate des bénéfices. Les deux transactions seront financées par les ressources existantes.

Zephyr Energy PLC - société d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière dans les montagnes Rocheuses aux États-Unis - Mise à jour de son programme de couverture lié à la production de pétrole de son portefeuille d'actifs non exploités dans le bassin de Williston, aux États-Unis. Elle choisit de conclure des accords de couverture supplémentaires pour le pétrole. Les volumes couverts pour la période de neuf mois se terminant le 31 décembre sont passés de 94 000 barils à 137 000 barils, BP continuant à servir de contrepartie. Le programme a été structuré de manière à garantir les flux de trésorerie liés aux obligations de la société, ainsi qu'à réduire les risques liés aux besoins de financement du projet phare dans le bassin Paradox, dans l'Utah, tout en permettant une exposition supplémentaire aux fluctuations futures des prix.

OKYO Pharma Ltd - société biopharmaceutique britannique spécialisée en ophtalmologie qui développe OK-101 pour traiter la sécheresse oculaire - annonce que le premier patient a été sélectionné pour son essai de phase 2, multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, évaluant l'efficacité et l'innocuité de la solution ophtalmique OK-101 chez des sujets souffrant de sécheresse oculaire. L'essai marque une "étape importante". Le médicament et le placebo seront administrés dans les deux yeux deux fois par jour pendant 12 semaines. Il ajoute que la durée du traitement d'un patient sera d'environ 14 semaines, y compris une période de rodage de 2 semaines et 12 semaines de traitement.

