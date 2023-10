SDX Energy Plc est une société internationale d'exploration, de production et de développement de pétrole et de gaz basée au Royaume-Uni. Le portefeuille de la société contient des intérêts dans six concessions en Égypte et au Maroc. En Égypte, la société détient une participation directe dans deux actifs producteurs, à savoir une participation exploitée de 55 % dans la concession de Disouq Sud dans le delta du Nil et une participation non exploitée de 50 % dans la concession de Gharib Ouest située à terre dans le désert oriental adjacent au golfe de Suez. Au Maroc, elle détient une participation opérationnelle de 75 % dans quatre permis d'exploration, tous situés dans le bassin du Gharb, qui comprend les permis d'exploration Sebou Central, Gharb Occidental, Moulay Bouchta Ouest et Lalla Mimouna Sud, ainsi qu'un certain nombre de concessions d'exploitation contenant les puits producteurs. Son portefeuille comprend également des opportunités d'exploration à fort impact en Égypte et au Maroc.