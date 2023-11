(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Live Co Group PLC - Société d'événements en direct, de divertissement et d'événements sportifs basée dans le Surrey (Angleterre) - Mise à jour des activités de l'entreprise, y compris l'examen de sa situation financière. Cela couvre tous les créanciers, y compris un certain nombre de créanciers hérités et un certain nombre de coûts associés à l'événement O2 KPOP récemment annulé. Explique que pour préserver les liquidités à court terme, les effectifs ont été réduits et les salaires diminués le cas échéant. Les créanciers ont été étroitement surveillés et contactés, et des plans de paiement ont été mis en place dans la mesure du possible. Cela a permis de réduire les coûts et de préserver les liquidités, mais l'entreprise doit poursuivre dans cette voie au cours des derniers mois de 2023 et en 2024, car le montant total des créanciers reste de l'ordre de 3 à 4 millions de livres sterling. L'entreprise étudie activement plusieurs voies pour assurer son succès futur, y compris la réduction des activités non performantes. Explique que l'annulation de l'événement O2 KPOP lui a laissé divers coûts initiaux et d'annulation, ainsi que la perte de revenus très substantiels.

----------

SDX Energy PLC - Société d'énergie basée à Londres avec des actifs d'exploration, de développement et de production en Égypte et au Maroc - Explique que le nouveau directeur général Daniel Gould a transformé l'entreprise d'une activité purement pétrolière et gazière en un fournisseur d'énergie intégré et hybride au Maroc. Dans ce cadre, la société vend ses actifs égyptiens pour se concentrer sur la croissance des opérations marocaines et générer un financement initial pour soutenir la nouvelle stratégie. Maintien des actifs gaziers marocains en amont et poursuite de la production de gaz naturel, en le vendant aux offtakers. A moyen terme, elle a l'intention de se développer dans la production d'énergie renouvelable.

----------

GreenRoc Mining PLC - Explorateur de minéraux axé sur le Royaume-Uni et le Groenland - Obtention d'un produit supplémentaire de 75 000 GBP par le biais d'un placement de 3 millions d'actions au prix de 2,5 pence chacune.

Le montant total levé est de 535 786 GBP, y compris le placement de 460 786 GBP annoncé précédemment. Le produit net de la tranche supplémentaire servira à financer les besoins généraux en fonds de roulement.

----------

Hellenic Dynamics PLC - cultivateur et fournisseur de fleurs de cannabis médical à dominante tétrahydrocannabinol basé à Londres - note que suite à l'approbation de la réorganisation du capital lors de l'assemblée générale, des demandes ont été faites pour que les nouvelles actions soient admises sur la liste officielle. Suite à la réorganisation du capital, les actionnaires recevront 1 nouvelle action pour 100 détenues.

----------

Fulcrum Metals PLC - Société d'exploration et de développement minier axée sur le Canada - Mise à jour des actifs d'exploration en Saskatchewan. La société explique qu'en jalonnant 29 362 hectares et en acquérant une option sur 11 481 hectares supplémentaires, elle a augmenté son empreinte uranifère en Saskatchewan d'un potentiel de 221 %. Ryan Mee, directeur général, déclare : "Les accords de jalonnement et d'option permettent à Fulcrum de disposer d'une empreinte significative et très prometteuse avec une masse critique d'actifs uranifères stratégiques en Saskatchewan, l'une des meilleures juridictions au monde pour l'uranium. Les projets sont très bien placés puisqu'ils se situent dans le prolongement de structures majeures, de mines historiques et de projets développés par des sociétés uranifères bien établies qui ont attiré des investissements significatifs." Panther Metals, qui détient 19,99% des parts de Fulcrum, se réjouit de cette mise à jour.

----------

Bushveld Minerals Ltd - Producteur de vanadium et fournisseur de solutions de stockage d'énergie en Afrique du Sud - Conclusion d'un accord de refinancement de ses obligations convertibles existantes avec Orion Mine Finance. Cet accord reporte la date d'échéance des obligations convertibles existantes au 31 janvier 2024 (au lieu du 21 décembre 2023) et refinance les obligations convertibles d'un montant d'environ 46,9 millions de dollars. Cela comprend un nouveau prêt convertible d'environ 14,1 millions de dollars et un prêt à terme d'environ 28,1 millions de dollars. La nouvelle structure permet de mieux aligner les remboursements sur les prévisions de génération de trésorerie interne.

----------

CPP Group PLC - Fournisseur d'assistance et d'assurance basé à Leeds (Angleterre) et basé sur la technologie - Vente d'une participation majoritaire dans Globiva pour un montant de 5,1 millions de livres sterling. Explique que Globiva n'est pas essentiel pour le groupe suite à sa stratégie révisée et au programme de gestion du changement annoncé en octobre 2022.

----------

Europa Oil & Gas (Holdings) PLC - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - Réception d'une lettre d'un groupe d'actionnaires, dont Paul Barrett et Erika Syba qui détiennent une participation combinée d'environ 5,2 % du capital social émis de la société, tentant de demander la tenue d'une assemblée générale pour examiner les résolutions visant à révoquer William Holland et Alastair Stuart du conseil d'administration et à les remplacer par Paul Barrett et Erika Syba. La société note que ces deux personnes ont démissionné de leur poste d'administrateur en 2011 et qu'elles ont tenté de demander la tenue d'une assemblée générale en 2014. Après avoir pris un avis juridique, elle déclare que la documentation reçue est matériellement déficiente et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande valide.

----------

Restaurant Group PLC - Opérateur de chaînes de restaurants basé à Londres, propriétaire de Wagamama - Vote des actionnaires pour approuver le plan judiciaire par lequel l'offre d'Apollo Global Management sera facilitée. L'audience du tribunal pour sanctionner le plan est prévue pour le 20 décembre, qui sera le dernier jour pour les transactions sur les actions de la société.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.