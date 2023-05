SDX Energy déclare que les allégations de l'employé suspendu sont sans fondement

SDX Energy PLC - société pétrolière et gazière axée sur le Moyen-Orient et l'Afrique - déclare qu'un employé récemment suspendu a envoyé un courriel aux parties prenantes de SDX pour leur faire part de ses inquiétudes concernant les opérations financières dans le pays en rapport avec la conformité fiscale locale. Elle déclare que les allégations sont "sans fondement" et qu'elles sont en cours de traitement.

"La société a reçu des conseils fiscaux de la part de spécialistes locaux de la conformité fiscale, y compris d'un cabinet comptable 'big four', en ce qui concerne les questions alléguées et la société est fermement convaincue qu'elle se conforme à toutes les exigences fiscales locales. L'entreprise prend toutes les mesures appropriées pour protéger sa position", indique SDX.

En outre, SDX Energy nomme Daniel Gould, ancien directeur exécutif de Goldman Sachs, au poste de directeur général. Cette nomination intervient alors que SDX Energy a connu plusieurs changements de direction au cours des dernières années.

Jay Bhattacherjee, président exécutif par intérim, a déclaré : "Nous accueillons chaleureusement Daniel au sein du nouveau groupe de direction de SDX. Nous sommes en train de développer une nouvelle culture d'équipe, qui sera axée sur la réalisation du mandat confié à la société par ses actionnaires, à savoir la création d'une valeur durable, avec pour objectif principal le retour du capital aux actionnaires."

Cours actuel de l'action : 4,80 pence, en baisse de 5,9 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 42 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.