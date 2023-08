Sea Limited est une société Internet grand public. La société opère à travers trois segments : Divertissement numérique, Commerce électronique et Services financiers numériques. Le segment du divertissement numérique comprend Garena, qui propose des jeux en ligne pour mobiles et ordinateurs personnels (PC) et développe des jeux mobiles pour le marché mondial. Garena promeut également les sports électroniques. Le segment du commerce électronique comprend la plateforme Shopee, qui est une place de marché centrée sur le mobile et axée sur le social. Elle offre aux utilisateurs un environnement d'achat pratique et sûr avec des paiements intégrés, une infrastructure logistique et des services de vente complets. Les produits des fabricants et des tiers sont également achetés et vendus directement aux acheteurs sur la plateforme Shopee. Le segment des services financiers numériques comprend SeaMoney, qui fournit une variété de services de paiement et de prêts aux particuliers et aux entreprises. En outre, SeaMoney s'intègre également à des partenaires marchands tiers et couvre un ensemble de cas d'utilisation de la consommation.

Secteur Logiciels