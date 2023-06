Le géant technologique d'Asie du Sud-Est Sea dissout sa branche d'investissement -sources

Le géant du commerce électronique et des jeux d'Asie du Sud-Est, Sea Ltd, met fin à ses activités d'investissement, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire, dans un contexte de refroidissement de l'environnement d'investissement au niveau mondial, les incertitudes macroéconomiques et du marché pesant sur les valorisations.

La branche, Sea Capital, a cessé d'investir dans de nouvelles actions en 2022, la direction ayant été remplacée en mai, tandis que Sea elle-même accorde moins d'importance à l'investissement compte tenu des conditions du marché, a déclaré l'une de ces personnes.

Sea, mieux connue comme propriétaire de la plateforme de commerce électronique Shopee et du développeur de jeux en ligne Garena, s'est refusée à tout commentaire. Les personnes ayant connaissance de l'affaire ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La décision de Sea de fermer cette filiale vieille de deux ans intervient alors que les investisseurs dans le secteur des technologies - fonds et entreprises - se sont abstenus d'investir dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et alors que les économies se remettent difficilement de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Dans le secteur technologique, les fusions et acquisitions soutenues par le capital-investissement ont totalisé 78 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit une baisse de 35 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données de Refinitiv.

En Asie hors Japon, ces opérations ont atteint 5,8 milliards de dollars, soit une baisse de 67% par rapport à l'année précédente et le niveau le plus bas depuis 2017, selon les données.

Sea, basé à Singapour, a lancé Sea Capital en mars 2021 avec un capital initial de 1 milliard de dollars après avoir acheté Composite Capital Management de Hong Kong, fondé par l'ancien partenaire de Hillhouse Capital, David Ma, qui est devenu le directeur des investissements de Sea.

Sea, cotée à New York, a déclaré le mois dernier, lors d'une réunion d'information sur les résultats, que Ma avait rejoint le conseil d'administration du groupe et qu'il n'occuperait plus le poste de directeur des investissements.

L'une des personnes interrogées a déclaré que la décision de liquider Sea Capital avait été prise en raison d'un "ralentissement de l'activité commerciale" qui a entraîné une diminution des possibilités d'investissement.

La seconde personne a déclaré que toute l'équipe de Sea Capital avait été dissoute et affectée à d'autres fonctions en mai. La branche elle-même continuera d'exister sur le papier, car ses investissements sont toujours valables.

Sea Capital avait réalisé au moins trois investissements, notamment en 2021 dans la bourse de cryptomonnaies FTX qui s'est effondrée. D'autres bailleurs de fonds de FTX ont dû ramener leur investissement à zéro après que FTX se soit placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites en novembre.

Sea, la plus grande entreprise technologique cotée d'Asie du Sud-Est, a entamé l'année dernière une restructuration du groupe, réduisant ses effectifs d'environ 7 000 personnes, soit environ 10 %, et gelant les salaires, alors que sa capitalisation boursière chutait à 32,54 milliards de dollars, après avoir culminé à plus de 200 milliards de dollars au début de la pandémie.

Ce remaniement, qui comprenait l'abandon de l'Inde, de l'Europe et de certains marchés d'Amérique latine, a permis à l'entreprise, vieille de 14 ans, de réaliser en décembre son tout premier bénéfice net trimestriel.

Le cours de l'action de Sea a augmenté de 10 % depuis le début de l'année, contre une baisse d'environ 2 % de l'indice composite de référence du NYSE. (Reportage de Kane Wu à Hong Kong et de Fanny Potkin à Singapour ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Christopher Cushing)