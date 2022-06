Nigeria-Déversement de pétrole et de gaz dans le delta du Niger 26/06/2022 | 17:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires YENAGOA, Nigeria, 26 juin (Reuters) - Un puits situé sur un site exploité par la société nigériane Eroton Exploration and Production Limited déverse du pétrole et du gaz dans le delta du Niger depuis plus d'une semaine, ont annoncé la société et une agence de contrôle. Eroton produit et exporte du brut à partir du bloc Oil Mining Lease 18. L'année dernière, un puits voisin a déversé du pétrole pendant plus d'un mois, polluant les ruisseaux du Delta avant d'être fermé. Idris Musa, responsable de l'Agence nationale de détection et d'intervention en cas de fuites de pétrole, a déclaré dimanche qu'Eroton avait signalé le déversement aux autorités en invoquant une fuite au niveau d'une tête de puits. Dans une déclaration que Reuters a pu consulter, Eroton a précisé que l'incident avait commencé le 15 juin et que les premières investigations concluaient à un acte de vandalisme. "Notre équipe d'ingénieurs de puits travaille avec des sous-traitants et évalue la procédure la plus sûre qui sera nécessaire pour maîtriser le puits", a ajouté la société. La quantité de pétrole produite à partir du puits, qui fait partie des actifs qu'Eroton a achetés en 2015 à la major pétrolière Shell, ne pouvait être déterminée dans l'immédiat. Les déversements de pétrole, parfois dus au vandalisme ou à la corrosion, sont fréquents dans le delta du Niger, qui constitue un vaste réseau de criques et de mangroves sillonnées par des oléoducs, en proie à la pauvreté, à la pollution, à la corruption et à la violence liées au pétrole. (Reportage Tife Owolabi, version française Benjamin Mallet)

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv S&P GSCI PETROLEUM INDEX 2.48% 415.5351 51.77% SEA PRODUCTION LTD. -25.00% 0.03 0.00% Toute l'actualité sur SEA PRODUCTION LTD. 17:33 Nigeria-Déversement de pétrole et de gaz dans le delta du Niger RE