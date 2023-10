Seaboard Corporation se consacre principalement à la production de porcs, à la transformation du porc, au commerce des produits de base, à la transformation des céréales, au transport de marchandises, au sucre et à l'alcool, ainsi qu'à la production d'énergie électrique. Les secteurs de la société comprennent le porc, CT&M, le transport maritime, le sucre et l'alcool, l'électricité et la Turquie. Le segment Pork, qui produit et vend des produits de porc congelés aux transformateurs secondaires, aux opérateurs de services alimentaires, aux distributeurs et aux épiceries. Le segment CT&M, qui est un service intégré de commerce, de traitement et de logistique de produits agricoles de base. Le segment Marine, qui fournit des services de transport de marchandises aux États-Unis et dans 26 pays des Caraïbes et d'Amérique centrale et du Sud. Le segment sucre et alcool, qui exploite une installation intégrée de production de sucre et d'alcool en Argentine. Le segment Énergie est un producteur d'énergie indépendant qui produit de l'électricité pour le réseau électrique de la République dominicaine. Le segment Turquie de la société est un producteur et transformateur intégré de produits de dinde conventionnels et sans antibiotiques.

Secteur Transformation des aliments