Seacoast Banking Corporation of Florida est une société de portefeuille financier. La principale filiale de la société est Seacoast National Bank (Seacoast Bank), une association bancaire nationale détenue à 100 %. Elle fournit des services financiers intégrés, notamment des services bancaires aux entreprises et aux consommateurs, des services de gestion de patrimoine et des services hypothécaires aux clients par le biais de solutions bancaires en ligne et mobiles. Le réseau de Seacoast Bank comprend plus de 75 succursales traditionnelles et centres bancaires commerciaux. Ses prêts détenus à des fins d'investissement sont classés dans les catégories suivantes : construction et aménagement de terrains, immobilier commercial occupé par le propriétaire, immobilier commercial non occupé par le propriétaire, immobilier résidentiel, commercial et financier, et programme de protection des consommateurs et des chèques de paie. Ses bureaux s'étendent du sud-est, y compris Fort Lauderdale, Boca Raton et Palm Beach, au nord le long de la côte est jusqu'à la région de Daytona, à Orlando et au centre de la Floride et au marché adjacent de Tampa, et à l'ouest jusqu'à Okeechobee et les comtés environnants.

Secteur Banques