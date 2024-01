Seacoast Shipping Services Limited est une société basée en Inde qui fournit des services logistiques à guichet unique aux exportateurs et aux importateurs. La société se concentre entièrement sur la logistique du vrac sec et le transport de fret par conteneur, ainsi que sur la logistique routière intérieure. Elle propose des solutions uniques pour le transport océanique de cargaisons sèches en vrac dans le monde entier. La société exerce ses activités dans le secteur de la location et de l'exploitation de navires. Ses services comprennent l'affrètement de navires, le cabotage, l'expédition de fret, l'entreposage et le transport de produits de grande consommation, ainsi que des services d'exploitation minière et de transport. Elle propose également d'autres services, tels que le dédouanement et l'expédition de conteneurs d'exportation, de conteneurs complets (FCL) et de marchandises diverses, ainsi que le courtage en fret et la conclusion de contrats avec diverses compagnies maritimes.

