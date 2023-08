Seadrill Limited est une entreprise de forage offshore basée aux Bermudes. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Environnement difficile, Flotteurs et Jack-ups. La société possède et/ou exploite environ 30 appareils de forage, qui comprennent des navires de forage, des semi-submersibles et des jack-ups. Son portefeuille d'appareils de forage comprend AOD I, AOD II, AOD III, Quenguela, Sevan Louisiana, Sonangol Libongos, West Ariel, West Callisto, West Carina, West Castor, West Courageous, West Cressida, West Defender, West Eclipse, West Elara, West Gemini, West Hercules, West Intrepid, West Jupiter, West Leda, West Linus, West Neptune, West Oberon, West Phoenix, West Prospero, West Saturn, West Telesto, West Tellus, West Titania, West Tucana et West Vela. Sa zone géographique comprend la Norvège, l'Angola, le Brésil, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et d'autres pays.