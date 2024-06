Seadrill Limited est une entreprise de forage offshore basée aux Bermudes. La société fournit des services de forage offshore dans le monde entier à l'industrie pétrolière et gazière. Les segments de la société comprennent l'environnement difficile et les flotteurs. Son portefeuille d'appareils de forage comprend Sevan Louisiana, Sonangol Libongos, Sonangol Quenguela, West Aquarius, West Auriga, West Capella, West Carina, West Castor, West Eclipse, West Elara, West Gemini, West Jupiter, West Neptune, West Phoenix, West Polaris, West Prospero, West Saturn, West Telesto, West Tellus, West Tucana et West Vela. Elle compte parmi ses clients des super-majors pétroliers, des compagnies pétrolières nationales appartenant à l'État et des compagnies pétrolières et gazières indépendantes. Sa zone géographique comprend les États-Unis, le Brésil, l'Angola, la Norvège, le Canada et d'autres pays.