Seagate Technology Holdings plc : Barclays révise sa recommandation à neutre

Données financières USD EUR CA 2021 10 632 M - 8 945 M Résultat net 2021 1 233 M - 1 037 M Dette nette 2021 3 733 M - 3 141 M PER 2021 17,3x Rendement 2021 3,03% Capitalisation 20 068 M 20 068 M 16 884 M VE / CA 2021 2,24x VE / CA 2022 2,04x Nbr Employés 42 000 Flottant - Graphique SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Dernier Cours de Cloture 87,68 $ Objectif de cours Moyen 100,52 $ Ecart / Objectif Moyen 14,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs William David Mosley Chief Executive Officer & Director Gianluca Romano Chief Financial Officer & Executive Vice President Michael R. Cannon Chairman Ravi Naik Chief Information Officer & EVP-Storage Services Jeffrey D. Nygaard Executive VP-Operations & Technology