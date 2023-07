Seagen Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de thérapies à base d'anticorps monoclonaux destinées au traitement du cancer. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de produits (88%) ; - royalties (9,6%) ; - licences et accords de collaboration (2,4%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale