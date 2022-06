Merck envisage d'acheter le fabricant de médicaments contre le cancer Seagen - WSJ

Les pourparlers sont en cours depuis un certain temps et un accord n'est pas imminent en raison du risque accru de contestation réglementaire, a rapporté le Journal, ajoutant qu'il était également possible que les deux sociétés finissent par signer un accord de commercialisation à la place.

Seagen, dont la capitalisation boursière s'élève à 27 milliards de dollars selon les données de Refinitiv, fait également l'objet de l'attention d'autres prétendants anonymes, selon le journal.

Contactée par Reuters, Seagen a déclaré qu'elle ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations du marché. Merck n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les actions de Seagen ont augmenté de 15% à 169,17 $ en fin de matinée vendredi.