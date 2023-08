Sealed Air Corporation figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et de matériaux d'emballage destinés à la protection, à la présentation et au conditionnement des produits alimentaires, industriels et de grande consommation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - emballages alimentaires (57,6%) : sacs thermiques, récipients, barquettes, buvards alimentaires, films rétractables, etc. vendus notamment sous la marque Cryovac. Le groupe propose également des emballages pour produits médicaux et pour matériaux de spécialités ; - systèmes d'emballage de protection (42,4%) : systèmes d'emballage gonflables, systèmes d'emballage par injection de mousse, systèmes de calage en papier, systèmes d'amortissement des chocs par film à bulles d'air, enveloppes de protection, etc. A fin 2020, le groupe dispose de 106 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (59,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21,1%), Asie-Australie-Nouvelle-Zélande (15%) et Amérique du Sud (4,2%).

Secteur Conteneurs et emballages hors papier