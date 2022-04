SEE lance la marque d'emballage numérique prismiq™

L’emballage devient génial grâce au portefeuille de solutions numériques de SEE

Sealed Air (NYSE: SEE) a annoncé aujourd'hui le lancement de prismiq™, une marque d'emballage numérique offrant un portefeuille de solutions de conception, d'impression numérique et d'emballage intelligent.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220428005253/fr/

Graphic explaining how using the SEE™ Mark will allow you to see inside a package through multiple data signatures. (Graphic: Business Wire)

«L’emballage et le graphisme numériques du futur sont devenus une réalité. Optimisé par notre technologie d'impression numérique qui change la donne, prismiq™crée une valeur formidable pour nos clients en permettant une automatisation sans contact dans nos installations et dans les opérations de nos clients et en faisant de la durabilité des emballages une réalité», a déclaré Ted Doheny, PDG de SEE.

Créer de la valeur pour les clients grâce à l'emballage numérique

La marque prismiq™ propose trois catégories de solutions :

«Avec votre smartphone et prismiq™, vous pouvez voir à l'intérieur de l'emballage. La marque SEE™ transmet plusieurs signatures de données à votre téléphone (QR code, codes-barres, RFID (Radio Frequency Identification), codes de recyclage, horodatage, etc.) qui améliorent l'expérience de l’utilisateur», a déclaré Sergio Pupkin, directeur Croissance et Stratégie chez SEE.

Emballage intelligent: prismiq™ élimine le problème des déchets et des emballages excédentaires tout en améliorant les produits et l'engagement client. La plateforme cloud de bout en bout de SEE génère pour les emballages des identifiants numériques spécifiques qui collectent et gèrent les données tout au long de la chaîne de valeur.

Services de design: SEE crée pour les propriétaires de marques des emballages conçus pour être connectés. Notre équipe de 200 spécialistes du design travaille avec nos clients du monde entier pour créer des illustrations personnalisées et de nouveaux concepts et procède à des tests de performances.

Impression numérique: les systèmes de SEE peuvent exécuter plusieurs concepts liés à une seule commande, imprimer des codes et des images sérialisés/numérisés spécifiques à un emballage, ce qui permet aux clients de passer des commande avec des quantités flexibles et de bénéficier de délais d'exécution plus rapides.

SEE et son approche audacieuse de l'emballage numérique: impossible n’est pas SEE!

«Avec l’approche intégrée unique de prismiq™, l'emballage devient génial. Nous intégrons des capacités d'impression numérique à nos opérations de fabrication et aux opérations de nos clients et nous donnons vie à l'emballage jusqu’au domicile des consommateurs», a déclaré Carrie Giaimo, directrice Emballage intelligent et Design chez SEE.

SEE a investi environ 100 millions USD dans la transformation numérique, ce qui inclut son tout dernier produit: prismiq™ 5540 (le système d'impression numérique le plus puissant, le plus rapide et le plus flexible au monde). Premier du genre, prismiq™ 5540 est capable d'imprimer en grande largeur, à grande vitesse, en couleur (y compris avec des encres métallisées et l’encre invisible) et en impression numérique recto-verso sur des matériaux flexibles et rétractables.

À propos de SEE

Sealed Air (NYSE: SEE) a pour mission de protéger les emballages, de résoudre les problèmes d'emballage critiques et de rendre notre monde meilleur. Nos systèmes automatisés de solutions d'emballage contribuent à l’amélioration de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale en la rendant plus sûre, plus résiliente et en réduisant le gaspillage. Sealed Air facilite le commerce électronique et protège les marchandises transportées dans le monde entier.

Parmi nos marques renommés dans le monde entier, citons CRYOVAC® (emballages alimentaires), SEALED AIR® (emballages de protection), AUTOBAG® (systèmes automatisés), BUBBLE WRAP® (emballages à bulles d’air), et les solutions Touchless Automation™ de SEE™.

Associé à notre expertise de pointe en matière de matériaux, d'ingénierie et de technologie, le modèle opérationnel de SEE crée de la valeur grâce à des solutions d'emballage plus durables, automatisées et connectées numériquement.

Nous sommes à la pointe de l’industrie de l'emballage en termes de création d'un avenir plus durable sur le plan environnemental, social et économique. Nous sommes engagés à améliorer, d'ici 2025, 100% de nos matériaux d'emballage de manière à ce qu'ils soient recyclables ou réutilisables. Nous nous sommes fixé un objectif encore plus audacieux: rendre nos opérations mondiales neutres en carbone d'ici 2040. Notre Rapport d'impact mondial met en lumière comment nous façonnons l'avenir de l'industrie de l'emballage. Dans le cadre de notre Engagement 2025 Diversité, Équité et Inclusion, nous nous sommes également engagés en faveur d’une main-d'œuvre diversifiée et d’une culture inclusive.

SEE a généré un chiffre d’affaires de 5,5 milliards USD en 2021 et compte environ 16 500 employés qui servent des clients dans 114 pays ou territoires. Pour plus d’informations, visiter le site Web sealedair.com.

Site Web d’information

Nous publions régulièrement des informations importantes pour les investisseurs sur notre site Web, sealair.com, dans la section Investisseurs. Nous utilisons ce site Web comme moyen de diffuser des informations non publiques importantes et pour nous conformer à nos obligations d’information en vertu de la réglementation américaine «Regulation FD». Par conséquent, les investisseurs sont invités à surveiller la section Investisseurs de notre site Web, en plus de suivre nos communiqués de presse, les dossiers déposés auprès de la SEC, les conférences téléphoniques publiques, les présentations et les webcasts. Les informations contenues ou accessibles via notre site Web ne sont pas intégrées par renvoi au présent document, et elles n’en font pas partie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des «énoncés prospectifs», au sens des dispositions du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 en vigueur aux États-Unis, qui concernent nos activités, notre situation financière consolidée et nos résultats d'exploitation. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait conduire au fait que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés. Par conséquent, vous ne devez vous fier à aucun de ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que «anticiper», «croire», «planifier», «supposer», «pourrait», «devrait», «estimer», «s'attendre à», «avoir l'intention», «potentiel», «chercher», «prédire», «peut», «va» et des références similaires à des périodes futures. Toutes les déclarations autres que des déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse concernant nos stratégies, perspectives, situation financière, opérations, coûts, plans et objectifs sont des énoncés prospectifs. Comme exemples d'énoncés prospectifs, citons, entre autres, nos déclarations relatives aux futurs résultats d'exploitation escomptés, nos attentes concernant les résultats de la restructuration et d'autres programmes, les niveaux prévus de dépenses en immobilisations et nos attentes quant à l'effet sur notre situation financière des coûts liés aux réclamations, aux litiges, aux coûts des problèmes environnementaux, aux passifs et aux enquêtes éventuels et aux procédures gouvernementales et réglementaires. Les éléments suivants sont des facteurs importants qui, selon nous, pourraient faire aboutir au fait que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans nos énoncés prospectifs: les conditions économiques et politiques mondiales, les effets de la conversion et de la dévaluation des devises, les changements affectant les prix et la disponibilité des matières premières, les conditions concurrentielles, le succès des nouvelles offres de produits, les préférences des consommateurs, les effets des problèmes de santé animale et alimentaire, les effets des épidémies ou des pandémies, notamment de la pandémie de Covid-19, les impacts négatifs liés au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions connexes, les restrictions à l'exportation et autres contre-mesures, l'évolution des coûts de l'énergie, les questions environnementales, le succès de nos activités de restructuration, le succès de nos stratégies de fusion-acquisition et d'investissement en actions, le succès de nos stratégies de croissance financière, de rentabilité, de génération de trésorerie et de fabrication et nos efforts de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité, les modifications de nos notations de crédit, l'avantage fiscal associé à l'accord de règlement (tel que défini dans notre dernier Rapport annuel sur formulaire 10-K), les mesures réglementaires et les questions juridiques, et les autres informations indiquées à la section «Facteurs de risque» de notre dernier Rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et tel que révisé et mis à jour par nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et nos rapports courants sur formulaire 8-K. Toute déclaration prospective faite par nous est basée uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement et ne vaut qu'à la date à laquelle elle est faite. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, écrite ou orale, qui pourrait être faite de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou d’autres circonstances.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220428005253/fr/