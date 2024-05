Sealed Air Corporation est un fournisseur de solutions d'emballage intégrant des matériaux performants, de l'automatisation, des équipements et des services. La société conçoit, fabrique et fournit des solutions d'emballage qui préservent les aliments, protègent les biens et automatisent les processus d'emballage. La société opère à travers deux segments : Alimentation et Protection. Le portefeuille de solutions d'emballage comprend les marques CRYOVAC pour l'emballage alimentaire, LIQUIBOX pour les systèmes de fluides et de liquides, SEE pour l'emballage de protection, AUTOBAG pour les systèmes automatisés et BUBBLE WRAP pour l'emballage. La société fournit ses solutions d'emballage à un large éventail de marchés finaux, notamment les protéines fraîches, les aliments, les fluides, la médecine et les soins de santé, le commerce électronique, la logistique et les opérations d'exécution omnicanales, ainsi que les produits industriels. Les solutions alimentaires sont vendues aux transformateurs de produits alimentaires sur les marchés de la viande rouge fraîche, des viandes fumées et transformées, de la volaille, des fruits de mer, des protéines d'origine végétale, des fluides et liquides et du fromage dans le monde entier.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier