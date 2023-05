Sealed Air annonce sa nouvelle image de marque SEE®

La nouvelle image de marque et le nouveau logo lancent une nouvelle étape de la réinvention de la société visant à façonner l’avenir de l’emballage

Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) a annoncé aujourd’hui avoir officiellement changé son image de marque en faveur de SEE®, franchissant ainsi une nouvelle étape de sa réinvention.

SEE's new corporate brand logo, which debuted in May 2023.

Sealed Air a fait évoluer ses images de marque emblématiques en faveur de SEE, se positionnant en un fournisseur de solutions adaptées au marché et centrées sur le client. SEE collabore avec ses clients pour fournir des solutions d’emballage qui intègrent l’automatisation, le numérique et la durabilité, en créant une valeur importante pour leurs activités.

La performance de SEE en matière de croissance et de revenus s’est nettement intensifiée au cours des cinq dernières années, sur la base du Modèle opérationnel SEE et d°une exécution reposant sur le Moteur opérationnel SEE et l’Excellence opérationnelle SEE.

Commentant à propos de la nouvelle image de marque de SEE, Ted Doheny, PDG, a déclaré :

« Nous réinventons sans relâche SEE en passant d’une société axée sur le produit à une société de classe mondiale, adaptée au marché, et alimentée par l’automatisation et des solutions d’emballage numériques et durables. »

« SEE concrétise l’avenir de l’emballage et nous prévoyons que cela renforce notre valorisation. »

SEE fournit des emballages pour plus de 30 milliards de produits dans le monde, chaque année. La nouvelle image de marque de SEE représente la puissance de ses images de marque et solutions qui englobent l’équipement, les services et les matériaux. La société s’est développée et a évolué au delà de ce qu’elle était jadis, et sa nouvelle image de marque et son nouveau logo sont des reflets directs de cette transformation. SEE redéfinit sans cesse ce que l’emballage fait et peut faire en intégrant l’automatisation, le numérique et la durabilité dans des solutions qui dépassent les besoins de ses clients.

Automatisation : SEE permet aux clients de déverrouiller la productivité et les économies en concevant, fabriquant, fournissant et livrant des solutions d’emballage automatisées qui génërent des bénéfices en moins de trois (3) ans. La société est en bonne voie pour plus que doubler son portefeuille d’automatisation d’ici 2027.

Numérique : Les systèmes en ligne d’impression numérique à valeur ajoutée de SEE donnent aux propriétaires d°images de marque les moyens d’améliorer leur performance commerciale et leur rentabilité opérationnelle. La société estime que plus de 80 % de ses ventes feront l’objet de transactions numériques d’ici 2027. Les solutions de SEE trouvent un écho chez les clients par le biais de conceptions et de contenu numérique attrayants et rentables.

Durabilité : SEE propose continuellement aux clients des matériaux et applications nouveaux, innovants, qui réduisent les déchets, prolongent la durée de conservation, accroissent la protection, permettent la circularité, et limitent les impacts des produits et des emballages en matière de carbone. Près de 20 % de son portefeuille de matériaux proviennent de sources recyclées ou renouvelables. Le Net Positive Circular Ecosystem de SEE rend la durabilité abordable pour les clients en diminuant leur coût total par le biais de l’automatisation et de solutions d’emballage numériques et innovantes.

Le nouveau logo de SEE est une représentation visuelle de l’étape suivante de la réinvention de la société. Les trois croissants qui forment le cercle représentent l’automatisation, le numérique et l°emballage, et l’ensemble du cercle représente l’engagement résolu de SEE en faveur de la durabilité et de la circularité dans tout ce que la société entreprend.

« Nous sommes ravis de devenir SEE », a indiqué Ted Doheny, PDG de SEE. « Nous solutionnons les défis d’emballage critiques de nos clients pour rendre notre monde en meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvé. »

Du passé de Sealed Air à l’avenir de SEE

SEE (sous son ancien nom commercial « Sealed Air ») a été créée en 1960 après avoir eu l’idée de transformer le papier-peint bulle isolateur en la marque d’emballage emblématique BUBBLE WRAP®. En 1998, la société a acquis Cryovac, établissant un nouveau leadership dans le domaine de l’emballage alimentaire. La société s’est développée en une organisation mondiale qui fournit des solutions d’emballage essentielles à une grande diversité d’industries, notamment dans les secteurs de l’alimentation, des fluides et liquides, et du commerce électronique.

Au cours des cinq dernières années, la société a fait des acquisitions stratégiques qui ont accéléré la réinvention de la société, y compris l’acquisition d’APS (automated packaging systems – systèmes d’emballage automatisés) ; de Foxpak (capacités d’impression numérique) ; et de Liquibox (emballage et distribution de fluides et liquides).

SEE a un personnel d’environ 17 300 employés disséminés dans le monde et sert des clients dans 120 pays et territoires.

Le symbole boursier de SEE (NYSE: SEE) et son entité juridique, Sealed Air Corporation, resteront inchangés. Les images de marque de la société, reconnues mondialement en matière de solutions, conserveront également leurs appellations, y compris : CRYOVAC® (emballage alimentaire) ; LIQUIBOX® (fluides et systèmes liquides) ; SEALED AIR® (emballage de protection) ; AUTOBAG® (systèmes d’emballage automatisés) ; BUBBLE WRAP® (emballage) ; SEE Automation™ et prismiq™ (emballage et impression numériques).

À propos de SEE

SEE (NYSE: SEE) a pour mission de protéger les emballages, de résoudre les problèmes d'emballage critiques, et de rendre notre monde meilleur. Nos solutions d'emballage automatisées contribuent à l’amélioration de la chaîne d'approvisionnement mondiale en matière d’alimentation, de fluides et liquides, en la rendant plus sûre, plus résiliente et en réduisant le gaspillage. SEE facilite le commerce électronique et protège les marchandises transportées contre les dommages.

La société, sous son nom commercial antérieur, Sealed Air, a annoncé sa nouvelle image de marque « SEE » et son nouveau logo en mai 2023.

Parmi nos marques renommés dans le monde entier, citons CRYOVAC® (emballage alimentaire) ; LIQUIBOX® (systèmes de fluides et liquides) ; SEALED AIR® (emballage de protection) ; AUTOBAG® (systèmes d’emballage automatisés) ; BUBBLE WRAP® (emballage) ; SEE Automation™ et prismiq™ (emballage et impression numériques).

Notre partenariat avec nos clients crée de la valeur grâce à des solutions d’emballage durables, automatisées et numériques, en tirant parti de notre expertise de pointe en matière de matériaux, de systèmes d’automatisation, d'ingénierie et de technologie.

Notre SEE Net Positive Circular Ecosystem est à la pointe de l’industrie de l'emballage en termes de création d'un avenir plus durable sur le plan environnemental, social et économique. Nous nous sommes engagés à concevoir ou à améliorer, d'ici 2025, 100 % de nos matériaux d'emballage de manière à ce qu'ils soient recyclables ou réutilisables. Nous nous sommes fixé un objectif encore plus audacieux : rendre nos opérations mondiales neutres en carbone d'ici 2040. Notre Rapport d'impact mondial met en lumière la manière dont nous façonnons l'avenir de l'industrie de l'emballage. Dans le cadre de notre Engagement 2025 Diversité, Équité et Inclusion , nous nous sommes également engagés en faveur d’une main-d'œuvre diversifiée et d’une culture inclusive et attentionnée.

SEE a généré un chiffre d’affaires de 5,6 milliards USD en 2022 et compte un personnel d’environ 17 300 employés (y compris les employés de Liquibox) qui servent des clients dans 120 pays ou territoires. Pour plus d’informations, visiter le site Web sealedair.com.

