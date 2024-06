Le 3 juin 2024, Sphinx Investment Corp a annoncé qu'elle avait publié une déclaration concernant son investissement dans Seanergy Maritime Holdings Corp. Sphinx a déclaré avoir examiné les récentes déclarations de la société aux médias et dans son communiqué de presse du 31 mai. Sphinx Investissement a déclaré qu'il semble à Sphinx Investissement que la société pense pouvoir faire oublier aux actionnaires ce que le PDG Stamatis Tsantanis et les membres indépendants du conseil d'administration de la société ont fait à Sphinx Investissement en récitant des platitudes sur la bonne gouvernance et les plans stratégiques.

Sphinx Investment a déclaré que 1) le conseil d'administration de la société a effectivement privé les actionnaires de leurs droits de gouvernance en vendant 49,99 % de ses droits de vote au PDG Tsantanis pour la somme dérisoire de 250 000 dollars, alors que la société disposait de plus de 400 millions de dollars d'actifs. Cette transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Tsantanis, trié sur le volet. Il ne s'agit pas d'un conseil "ouvert d'esprit".

Il ne s'agit pas d'un conseil "ouvert d'esprit" qui a montré qu'il accordait de l'importance à la bonne gouvernance ou qu'il était "engagé à agir dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires", 2) la société déclare qu'une course aux procurations serait "coûteuse". Ce qui serait coûteux serait de permettre à ce conseil de continuer à s'engager dans des affaires personnelles en toute impunité, et 3) la société a allégué qu'Economou "ne s'est pas engagé avec la société de manière significative ou n'a pas articulé de nouvelles idées pour la société". La vérité est que Tsantanis a refusé de nombreuses demandes pour parler directement avec Economou afin de trouver un moyen de réparer les dommages économiques et de gouvernance que Tsantanis et le reste du conseil d'administration actuel ont infligés et continuent d'infliger aux actionnaires.

Peut-être Tsantanis a-t-il peur ?