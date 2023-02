Search Minerals Inc. annonce des changements à la direction

Search Minerals Inc. a annoncé que M. Leo Power a été nommé au poste de président et chef de la direction par intérim de la société à la suite de la résiliation par la société, sans motif, du contrat de travail avec l'ancien président et chef de la direction, Greg Andrews. La société va immédiatement lancer un processus de recherche afin d'identifier un nouveau président et chef de la direction pour diriger Search Minerals dans sa transition de l'exploration minière au développement de projets.



La société et M. Andrews sont en pourparlers pour effectuer la résiliation et assurer une transition en douceur.