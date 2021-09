SeaSpine Holdings Corporation fournit des prévisions de revenus pour le troisième trimestre de 2021

SeaSpine Holdings Corporation a fourni des prévisions de revenus pour le troisième trimestre de 2021. La société a fourni une mise à jour concernant lÂ'impact attendu de la pandémie COVID-19 sur les résultats financiers de la société pour les troisième et quatrième trimestres et pour lÂ'année 2021. Tout au long du troisième trimestre de 2021, et plus particulièrement à partir du mois d'août, les volumes de procédures de chirurgie de la colonne vertébrale ont subi un impact négatif dans de nombreuses régions des États-Unis, y compris en Floride et au Texas, où SeaSpine tire une partie significative de ses revenus, en raison d'annulations et/ou de reports de procédures suite à l'augmentation des cas et de la transmissibilité du COVID-19 et parce que les hôpitaux et autres centres chirurgicaux connaissaient des pénuries de personnel. Par conséquent, à l'heure actuelle, la société s'attend à ce que ses revenus totaux pour le troisième trimestre de 2021 augmentent dans la fourchette moyenne à un chiffre par rapport au troisième trimestre de 2020 et dans la fourchette basse à moyenne à un chiffre par rapport au troisième trimestre de 2019.