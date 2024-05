Seatrium Limited est une société basée à Singapour qui fournit des solutions d'ingénierie aux industries mondiales de l'offshore, de la marine et de l'énergie. Ses segments comprennent les plates-formes et les flotteurs, les réparations et les mises à niveau, les plates-formes offshore et la construction navale spécialisée, l'affrètement de navires et d'autres. Les solutions de l'entreprise comprennent les nouvelles constructions et la conversion des installations pétrolières et gazières, les énergies renouvelables en mer et les nouvelles énergies, la construction navale spécialisée, les réparations et les mises à niveau, ainsi que le développement de technologies et de nouveaux produits. Elle propose des services intégrés de conception et de construction de plates-formes et des services de production clés en main. Elle fournit des services clés en main d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de transport, d'installation, de raccordement en mer, de mise en service et d'aménagement des sites. La société fournit des plates-formes fixes pour les parcs éoliens offshore, qui comprennent des stations de conversion de courant continu à haute tension (CCHT) et des fondations d'éoliennes. Ses navires et solutions spécialisés comprennent notamment des ferries et des navires de croisière, ainsi que des navires de soutien aux énergies renouvelables.

Secteur Construction navale