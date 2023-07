SEAWORLD ENTERTAINMENT, INC. : Citigroup n'est pas inspiré par le dossier

SeaWorld Entertainment, Inc. est une société de parcs à thème et de divertissement. La société possède un portefeuille de marques reconnues, dont SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica, Discovery Cove et Sesame Place, ou leur concède des licences. Elle a développé un portefeuille diversifié d'environ 12 parcs à thème différenciés qui sont regroupés sur des marchés à travers les États-Unis. Nombre de ses parcs à thème mettent en valeur la collection zoologique de la société et proposent un large éventail de manèges à sensations et familiaux, de présentations éducatives, de spectacles et/ou d'autres attractions attrayantes d'un point de vue démographique. SeaWorld est une marque de parc à thème consacré à la vie marine. SeaWorld possède et exploite plusieurs parcs à thème, dont SeaWorld San Diego, SeaWorld Orlando et SeaWorld San Antonio. Il possède et exploite plusieurs parcs à thème Busch Gardens, dont Busch Gardens Tampa Bay et Busch Gardens Williamsburg. Ses parcs à thème SeaWorld possèdent et exploitent les parcs à thème Aquatica, dont les portes sont fermées séparément.

Secteur Loisirs et détente