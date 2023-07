Seazen Group Limited, anciennement Future Land Development Holdings Limited, est principalement engagé dans le développement, l'investissement, la gestion et la vente de propriétés. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le segment de la société par actions A est principalement engagé dans le développement de propriétés résidentielles et de complexes à usage mixte pour la vente et l'investissement. Le segment des sociétés non cotées en bourse est principalement engagé dans la gestion de propriétés et la fourniture d'autres services, y compris certaines entreprises nouvellement créées qui sont en phase de démarrage. La société fournit également des services de conception et de conseil en construction, des services de gestion de grands magasins, ainsi que des services de recherche en marketing d'investissement et de propriété par l'intermédiaire de ses filiales.

Secteur Développement et opérations immobilières