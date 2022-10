Seb : Berenberg abaisse son objectif de cours

Berenberg a ramené vendredi son objectif de cours sur Seb de 136 à 128 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire reconnaît qu'une certaine incertitude demeure après les résultats de troisième trimestre du fabricant de petit électroménager, qui se sont assortis d'un 'profit warning'.



Berenberg considère, malgré tout, que des 'jours meilleurs' sont à venir pour le groupe français.



'S'il est vrai que l'environnement lié à la demande et au déstockage fait plus mal que prévu, le dossier d'investissement reste intact', assure l'analyste.



'Nous pensons que le cours actuel de l'action représente un point d'entrée intéressant sur une entreprise qui devrait bénéficier d'une amélioration de ses résultats et de ses multiples de valorisation sur le moyen terme', conclut-il.



