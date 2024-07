Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits : - articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ; - petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ; - petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.). A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).