SEB S A : Groupe SEB devient partenaire de Back Market

Le Groupe SEB annonce un partenariat avec Back Market, la place de marché leader dédiée aux produits reconditionnés, ainsi qu'une prise de participation indirecte via son véhicule d'investissement SEB Alliance dans le fonds Daphni, à l'occasion de son dernier tour de financement d'un montant de 276 M€.

La filiale espagnole du Groupe SEB va dès la semaine prochaine commercialiser sur Back Market ses propres produits de petit électroménager reconditionnés.

Les boutiques en ligne des marques Rowenta, Moulinex et Krups du Groupe SEB seront ainsi disponibles sur Back Market, offrant un nouveau canal de vente à fort potentiel, avec la possibilité de vendre en direct des produits reconditionnés, répondant à une demande toujours plus forte des consommateurs de plus en plus tournés vers l'économie circulaire.

Cette collaboration va également permettre à Back Market de vendre sur ses plateformes en France, en Espagne et au Portugal les produits reconditionnés des marques du Groupe SEB. Ce partenariat pilote pourrait être étendu dans d'autres zones géographiques où le Groupe SEB est implanté.



Thierry de La Tour d'Artaise, PDG du Groupe SEB, commente :

Le Groupe SEB accompagne depuis toujours les consommateurs dans l'évolution de leurs modes de vie et de consommation. Avec Back Market, nous sommes deux acteurs engagés de l'économie circulaire. Pour le Groupe SEB, l'éco-conception et la promotion de la réparabilité sont des axes stratégiques forts. Back Market s'inscrit parfaitement dans la stratégie de SEB Alliance, qui a pour vocation d'identifier et d'accompagner des entreprises prometteuses qui proposent des solutions innovantes en lien avec notre cœur de métier. Nous avons été particulièrement séduits par le fort engagement sociétal et environnemental de l'équipe dirigeante, ainsi que par le potentiel de développement sur de nouvelles géographies, notamment le marché américain. Nous sommes attachés à soutenir l'entreprenariat à la française et nous voulons contribuer à soutenir des alternatives de consommation qui nous aident à mieux préparer notre avenir.

Thibaud Hug de Larauze, PDG et co-fondateur de Back Market, commente :

Ce partenariat est un signal très fort pour nous et pour le marché du reconditionné. C'est encore une fois la preuve qu'il est stratégique et porteur de donner une seconde vie à ses produits en les reconditionnant. Depuis la création de Back Market il y a presque 7 ans, nous nous étions fixé cet objectif de proposer à la vente sur notre plateforme des produits reconditionnés par les constructeurs eux-mêmes. Ce beau partenariat avec le Groupe SEB ne fait que renforcer notre vision de départ et nous en sommes ravis.

Le Groupe SEB a créé la structure d'investissement SEB Alliance en mai 2011 afin d'anticiper les évolutions du marché du petit équipement domestique et d'ouvrir sa politique d'innovation à de nouvelles technologies et à de nouveaux savoir-faire. Doté d'un capital initial de 30 M€,

SEB Alliance est à la fois un instrument de veille technologique et une structure d'investissement. Depuis sa création, SEB Alliance a réalisé plus d'une quinzaine d'investissements minoritaires directs, principalement dans 3 domaines : le bien être quotidien, l'innovation et le développement durable. SEB Alliance a également investi dans plusieurs fonds d'innovation thématiques.

Lancée en 2014 par Thibaud Hug de Larauze, Vianney Vaute et Quentin Le Brouster, Back Market est la première place de marché permettant au grand public d'acheter des milliers de produits électriques et électroniques reconditionnés par des professionnels contrôlés. Présente actuellement dans 15 pays : la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Autriche, les Pays-Bas et depuis peu la Finlande, le Japon, le Portugal, l'Irlande, la Grèce et la Slovaquie, la startup compte désormais 500 salariés répartis dans ses 4 bureaux : Paris, Bordeaux, New-York et Berlin.

