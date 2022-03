SEB S A : Informations privilégiées / Autres communiqués

COMMUNIQUE DE PRESSE

23 MARS 2022

Bpifrance annonce le cinquième investissement du fonds Lac1 avec une prise de participation au capital du Groupe SEB, leader mondial du petit équipement domestique.

Paris, le 23 mars 2022 - En entrant au capital de Groupe SEB, le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, réalise son cinquième investissement depuis sa création en 2020.

Cet investissement dans une société familiale emblématique du savoir-faire industriel français, s'inscrit pleinement dans la thèse d'investissement du fonds Lac1 : accompagner sur le long terme des leaders mondiaux français cotés en bourse, qui présentent un fort potentiel de création de valeur tout en répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Avec cette prise de participation, Lac1 affirme son adhésion à la stratégie du Groupe.

Groupe SEB est la référence mondiale du petit équipement domestique avec des positions fortes dans les équipements de cuisine. Cette entreprise familiale de plus de 150 ans d'histoire est devenue un champion français d'envergure internationale, avec une présence dans plus de 150 pays, grâce à un outil industriel mondial et compétitif, un large portefeuille de 31 marques locales et internationales proposant plus de 30 000 références produits, et une forte capacité d'innovation basée sur une connaissance fine des consommateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

Convaincu du potentiel de croissance du Groupe SEB, le fonds Lac1 souhaite s'impliquer sur le long terme à ses côtés. Les marchés du groupe bénéficient de fondamentaux de croissance solides, portés par l'équipement des classes moyennes dans les pays émergents et la montée en gamme dans les pays matures, dont la société tire parti grâce à des positions de leader (en particulier en Europe, et en Chine via sa filiale Supor) et grâce à un savoir-faireéprouvé en matière d'innovation, de performance industrielle et de distribution multicanale. En outre, le Groupe dispose d'une capacité importante pour poursuivre une stratégie de consolidation sélective et créatrice de valeur, comme il a pu le démontrer au cours de son histoire. Enfin, le Groupe est engagé dans une démarche RSE ambitieuse, notamment sur les sujets de réparabilité et recyclabilité des produits, enjeux clés dans le secteur de la grande consommation.

Le conseil d'administration du Groupe SEB a décidé de proposer la nomination de Bpifrance, en tant que représentant de Lac1, comme administrateur du Groupe. Cette nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale du Groupe SEB, le 19 mai 2022. Le Conseil d'administration du Groupe, sur proposition du Comité Gouvernance et Rémunérations, a retenu la candidature de Anne Guérin, Directrice exécutive de Bpifrance en charge du financement et du réseau, pour siéger au conseil en qualité de représentante permanente de Bpifrance.

| 1

BPIFRANCE - GROUPE SEB | COMMUNIQUE DE PRESSE | 23 MARS 2022