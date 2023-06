SEB S A : Tefal diversifie son offre avec une gamme éco-conçue en céramique antiadhésive

Testé dans les laboratoires Tefal et auprès des consommateurs, RENEW offre la meilleure satisfaction parmi les poêles céramiques testées. Près de 9 consommateurs sur 10 sont toujours satisfaits de l'anti-adhésivité d'Inoceram ® même après un an d'usage intensif(2). Grâce au revêtement céramique Inoceram®, les aliments peuvent être cuits uniformément sans ajout de graisse et la poêle peut être nettoyée sans effort.

La révolution de RENEW réside en la technologie Inoceram ®. Ce revêtement innovant et unique améliore considérablement les performances antiadhésives de la céramique permettant la réalisation de recettes saines, sans matières grasses ajoutées et qui préservent toutes les saveurs des aliments.

Tefal annonce le lancement de RENEW, une nouvelle gamme de poêles et casseroles en aluminium 100% recyclé(1) et dotées d'un revêtement céramique antiadhésif Inoceram®, exclusif à Tefal.

Pour une cuisson précise, le Thermo-Signal™ exclusif est également utilisé dans les nouvelles poêles céramiques Tefal. Cet indicateur de température se colore en rouge foncé dès que la poêle a atteint la température de cuisson optimale. En outre, grâce aux fonds Thermo-Fusion, les poêles conviennent à tous les types de cuisinières, y compris l'induction, et offrent une répartition rapide et uniforme de la chaleur.

Comme tous les revêtements Tefal : les nouveaux revêtements RENEW sont garantis sans PFOA, plomb et cadmium et désormais en céramique antiadhésive.



Depuis plus de 60 ans, Tefal s'adapte aux besoins des consommateurs en proposant des solutions innovantes qui facilitent le quotidien et accompagnent les tendances du fait-maison.

Anticiper l'évolution des modes de vie est fondamental pour la marque. Aussi, les équipes en Recherche et Développement innovent en permanence afin de proposer des produits toujours plus adaptés aux tendances de consommation partout dans le monde.

A l'écoute de ses consommateurs, Tefal a vu émerger de nouvelles exigences en matière de consommation plus respectueuses de l'environnement. Pour répondre à ces attentes, Tefal a initié dès 2012, le développement d'articles culinaires en aluminium recyclé. Avec le lancement de RENEW, Tefal va encore plus loin avec une gamme éco-conçue en aluminium 100 % recyclé2 et revêtue en céramique antiadhésive.

Aussi, l'empreinte écologique de la gamme RENEW de Tefal est nettement réduite par rapport à une poêle antiadhésive traditionnelle. Grâce à une composition en aluminium100 % recyclé1 et avec le nouveau revêtement céramique Inoceram®, la production industrielle émet 75 % de CO2(3).

Créée en 1956, Tefal ne cesse d'innover pour simplifier le quotidien de milliers de consommateurs. De la poêle antiadhésive à une gamme complète de petit électroménager pour toute la cuisine, les produits de la marque sont mondialement connus.

L'acquisition par le Groupe SEB en 1968 donne une dimension internationale tout en renforçant sa position de leader en France et en étendant son portefeuille de produits. Emblème de la convivialité avec les crêpières, les appareils à raclette et fondues ou encore les barbecues ; sur chaque produit, la qualité du revêtement antiadhésif Tefal fait la différence et la satisfaction des consommateurs.

Depuis 2012, Tefal multiplie les initiatives en faveur du recyclage des articles culinaires, en France d'abord puis dans le monde. Pionnier sur les opérations de recyclage en magasin, ce sont près de 1 400 Tonnes d'articles culinaires usagés qui ont été collectés, soit l'équivalent de 1,7 million de poêles et casseroles.



COMMUNIQUE DE PRESSE

1 : Corps en aluminium 100% recyclé. Les matériaux recyclés représentent au minimum 77% du produit global.

2 : Test d'usage Seb&You réalisé en France pendant un an.

3 : Source : Life cycle assessment - MAOBI - 2022. Le principal impact d'un produit se situe pendant sa phase d'utilisation.