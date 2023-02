SEB S A : fait l'acquisition de La San Marco, référence italienne du café professionnel

Seb poursuit sa croissance dans le marché du café professionnel avec l’acquisition de La San Marco, entreprise familiale appartenant au Groupe Massimo Zanetti Beverage, spécialisée dans la production et la distribution de machines à café professionnelles. Le portefeuille du groupe s’enrichit ainsi d’une nouvelle offre pour répondre aux ambitions fortes de développement sur ce segment.



Entreprise italienne fondée en 1920, La San Marco fabrique, commercialise et distribue des machines à café et des broyeurs professionnels. Leader reconnu dans le segment des machines expresso avec le système traditionnel à levier, l'entreprise offre une gamme de produits très diversifiée, majoritairement fabriquée en Italie, à Gradisca d'Isonzo (Gorizia).



Avant son rachat total par le groupe Seb, La San Marco était détenue à 85,3 % par le Massimo Zanetti Beverage Group, à 9,6 % par des actionnaires minoritaires et disposait de 5,1 % d'actions auto-détenues.



En 2022, les ventes de l'activité professionnelle de Seb se sont élevées à 725 millions d'euros, en progression de 15,6 % incluant 9,2 % de croissance organique, confirmant une solide dynamique des ventes.



L'activité professionnelle a représenté 10 % du chiffre d'affaires global du groupe Seb.