SEB S A : Journée mondiale de la propriété intellectuelle

A l'occasion de la journée mondiale de la propriété intellectuelle, le Groupe SEB rappelle le rôle essentiel de la propriété industrielle pour encourager et valoriser l'innovation et la créativité et pour permettre aux acteurs innovants de devenir plus forts et plus compétitifs. Avec près de 250 millions de produits fabriqués par an, protéger l'innovation est une priorité du Groupe.

La mission du Département Propriété Industrielle Brevet et de la Direction juridique Propriété Intellectuelle du Groupe SEB est d'accompagner les équipes R&D, développement et marketing tout au long du processus de création des produits en détectant les inventions à protéger. Les produits sont couverts par des brevets pour les inventions techniques ; et par des dessins et modèles pour protéger la forme esthétique des produits. En 2020 le Groupe SEB a déposé dans le monde 443 brevets, 312 modèles et 166 marques.

La Propriété Industrielle joue également un rôle crucial dans la défense des intérêts du Groupe en luttant contre les copies et les contrefaçons de marques, de brevets ou de modèles. Cette démarche passe par une veille active, notamment dans les zones réputées à risque ainsi que sur internet (brand protection), et par une analyse technique et juridique des appareils concurrents au regard de nos droits de propriété intellectuelle brevets. En cas d'atteinte ou de manquement avéré, la PI fait valoir les droits du Groupe et met en œuvre les actions

anti-contrefaçon de brevets sur nos marchés-clés sous la forme de transaction, saisie, arrêt de production ou encore destruction de moules et de produits.

Le Groupe SEB et son cabinet d'avocats chinois WanHuida ont récemment reçu l'UNIFAB Award 2021 dans la catégorie « Plus belle décision de justice » à l'occasion de la 25ème édition du Forum européen de la propriété intellectuelle. Cette distinction vient récompenser plusieurs années de procédure judiciaire en Chine pour protéger l'une des innovations les plus disruptives du Groupe SEB, mondialement connue, la friteuse Actifry qui permet de cuire des frites avec 1 seule cuillère d'huile.