Les ventes du Groupe Seb pour le premier trimestre 2021 se sont établies à 1,852 milliard d'euro, en hausse de 27,4 % sur un an. Cette progression inclut une croissance de 30,9 % à taux de change et périmètre constants (+449 millions d'euros), un effet devises de -5,6 % (-81 millions d'euros) et un effet périmètre de +2,1 % (+30 millions d'euros liés à StoreBound). Elle a été soutenue par l’activité Grand Public, en progression de 39,1% à tcpc, en raison d'une demande très soutenue de petits électroménager et articles culinaires ainsi que par les ventes en ligne.



A contrario, l'activité Professionnelle affiche une baisse de son chiffre d'affaires de 26,2% à tcpc en raison de la crise sanitaire, qui affecte directement les ventes et provoque des difficultés persistantes pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, à ce stade toujours majoritairement fermé.



Sur le trimestre, Seb a réalisé un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de 198 millions d'euros, contre 18 millions d'euros au 31 mars 2020. Il dépasse même celui du premier trimestre 2019, alors de 138 millions d'euros.



L'endettement financier net au 31 mars 2021 s'élevait à 1,465 milliard d'euros, contre 1518 milliard à fin décembre 2020.



Le Groupe s'attend par ailleurs à un second semestre stable par rapport à 2020 du fait d'une base de comparaison exigeante, des incertitudes sur l'évolution de la demande en petit équipement domestique et de l'aléa sur le rythme de reprise en Café Professionnel.



Les ventes de l'année 2021 sont toutefois attendues en croissance publiée d'environ 10 %, incluant un impact devises négatif de l'ordre de -100 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité pourrait également être proche de 10 %.