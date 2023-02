SEB rachète le fabricant italien de machines à café La San Marco

Paris (awp/afp) - L'expresso va-t-il prendre le goût du petit noir? Le géant de l'électroménager français grand public SEB a annoncé jeudi le rachat de l'entreprise familiale italienne La San Marco qui produit des machines à café professionnelles, au groupe Massimo Zanetti Beverage (MZBG).

L'opération, pour un montant non dévoilé, porte sur la totalité de la société basée à Gradisca d'Isonzo, qui était détenue à 85,3% par le groupe MZBG, à 9,6% par des actionnaires minoritaires et disposait de 5,1% d'actions auto-détenues, a indiqué Seb dans un communiqué jeudi.

Entreprise italienne fondée en 1920, La San Marco qui emploie 94 salariés au total, fabrique, commercialise et distribue des machines à café et des broyeurs professionnels, utilisés dans cafés et restaurants.

Leader reconnu dans le segment des machines expresso avec le système traditionnel à levier, l'entreprise offre une gamme de produits diversifiée, majoritairement fabriqués en Italie.

Inventeur et pionnier de la technologie Leva, un dispositif assurant une vitesse de remontée maîtrisée des leviers afin de garantir la sécurité des machines, La San Marco a déposé 21 brevets dont 8 sont en cours d'enregistrement.

Cette acquisition "va permettre à Seb de consolider ses activités sur le segment du café professionnel avec un savoir-faire historique reconnu et une vraie complémentarité de l'offre existante", a indiqué le Président de SEB, Thierry de La Tour d'Artaise, cité dans le communiqué.

Cet accord avec le groupe SEB va permettre de "renforcer le développement mondial de La San Marco" a pour sa part salué Massimo Zanetti, président de MZBG. MZBG compte se concentrer sur son "coeur de métier", en particulier la marque Segafredo, "symbole du café expresso italien depuis 1960" a-t-il ajouté.

L'an passé, les ventes professionnelles du groupe SEB se sont élevées à 725 millions d'euros, en progression de 15,6%, soit 10% du chiffre d'affaires global du groupe.

La San Marco a réalisé un chiffre d'affaires de 19,7 millions d'euros sur les 12 mois terminés en septembre 2022, dont 52% à l'export.

En France, depuis la crise sanitaire, les ventes de machines à café expresso avec broyeur intégré, comme le sont la plupart des modèles professionnels, ont explosé dans le grand public.

