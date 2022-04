SEB reste confiant pour 2022 après des ventes en hausse de 3,4% au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - SEB, spécialiste du petit électroménager, a annoncé jeudi maintenir son objectif d'une croissance de ses ventes en 2022 malgré "la situation géopolitique et sanitaire", après la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 3,4% au premier trimestre.

Le groupe - propriétaire d'une trentaine de marques dont Krups, Moulinex, Rowenta, Calor ou Tefal - rappelle dans son communiqué que la base de comparaison était "extrêmement exigeante" en raison d'un premier trimestre 2021 "record".

Les ventes du premier trimestre 2022, qui s'établissent à 1,915 milliard d'euros, sont conformes aux attentes du consensus établi par Factset, qui tablait sur 1,916 milliard.

"Nous débutons 2022 avec un solide premier trimestre sur un historique élevé et dans un environnement plus incertain, lié au conflit en Ukraine et aux récentes restrictions dues au Covid en Chine", a résumé le PDG Thierry de La Tour d'Artaise, cité dans le communiqué.

Par catégories de produits grand public vendus sur le trimestre, l'entretien des sols (aspirateurs) "a confirmé sa vitalité" tandis que les ventes en soin du linge (fers à repasser...) "renouent avec la croissance à la faveur du retour à une vie sociale plus normale. La demande est en revanche modérée en articles culinaires et en électrique culinaire, sur une base 2021 très haute", détaille le communiqué.

Le groupe Seb précise que la croissance organique (+0,4%) sur le trimestre "inclut environ -4% d'effets Russie-Ukraine et de variation des programmes de fidélisation".

En raison de la guerre en Ukraine qui a débuté le 24 février, Seb indique que ses ventes sur le trimestre sont en baisse de 40% en Ukraine où son activité a "pratiquement cessé", et de l'ordre de 20% en Russie où le groupe a "appliqué les décisions des autorités françaises et cessé les livraisons aux clients visés par les sanctions. Au fil des semaines, nous avons fortement réduit nos activités dans le pays et suspendu tout investissement", ajoute-t-il.

Pour ses activités En Chine, Seb souligne que "la résurgence de Covid à partir de la mi-mars n'a pas eu d'effet majeur sur la performance du trimestre".

Au titre de ses perspectives, Seb se dit "très vigilant quant à la situation géopolitique et sanitaire" mais indique "maintenir pour 2022 son ambition de croissance du chiffre d'affaires et de progression du résultat opérationnel d'activité".

