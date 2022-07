Seb : Berenberg initie le suivi à l'achat

Berenberg initie la couverture de Seb avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours à 140 euros, considérant que le leader mondial du petit électroménager dispose d'un solide portefeuille de marques de milieu de gamme, "capable de résister à toute récession à venir et d'assurer une croissance attrayante à moyen terme de 5 à 6 % par an".



" La plus forte pénétration du petit électroménager dans les pays en développement laisse une marge de progression substantielle. Nous nous attendons à ce que cette activité prenne une solide trajectoire de croissance de 8 % par an à moyen terme", ajoute le broker.