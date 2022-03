Seb : entrée du fonds Lac1 de Bpifrance au capital

Le groupe de petit électroménager Seb fait part de l'entrée à son capital du fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, son cinquième investissement depuis sa création en 2020.



'Cet investissement dans une société familiale emblématique du savoir-faire industriel français, s'inscrit pleinement dans la thèse d'investissement du fonds Lac1. Avec cette prise de participation, Lac1 affirme son adhésion à la stratégie du groupe', explique Seb.



Le conseil d'administration a décidé de proposer la nomination de Bpifrance, en tant que représentant de Lac1, comme administrateur du groupe, et a retenu à ce titre la candidature d'Anne Guérin, directrice exécutive de Bpifrance en charge du financement et du réseau.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.