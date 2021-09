Seb : investissement de plus de 150 ME en France

Le Groupe Seb annonce un investissement de plus de 150 millions d'euros en France cette année. Le groupe investit en moyenne 60 millions d'euros chaque année en France.



Le groupe a également deux projets majeurs. Sur le Campus Seb, siège mondial du groupe basé à Ecully près de Lyon, ouvrira très prochainement un nouveau Centre de Recherche qui accueillera entre 150 et 200 chercheurs.



Dans les Hauts-de-France, le groupe a aussi engagé environ 80 millions d'euros dans la réalisation d'une plateforme logistique sur le parc d'activités de l'Alouette, à Bully-les-Mines.



