Seb : mise en place d'une captive de réassurance

Le Groupe Seb annonce la mise en place d'une 'captive de réassurance' avec la création de 'Groupe SEB Ré', nouvelle entité juridique immatriculée en France qui assurera certains risques pour le compte de l'ensemble des sociétés du groupe.



'La captive de réassurance nous offre un dispositif clé dans notre gestion des risques et leur financement et adresse un message positif aux assureurs', explique Anne Claire Péchoux Lokoto, responsable assurances du groupe.



Le Groupe Seb a obtenu l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentielle de Résolution (ACPR) pour la création de cette captive de réassurance. Le fabricant de petit électroménager devient ainsi le huitième groupe français détenant une captive en France.



