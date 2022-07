Seb prévoit une activité stable en 2022 après un S1 pénalisé par la conjoncture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé mercredi viser un chiffre d'affaires "globalement stable" et une marge opérationnelle d'activité située entre 8% et 8,5% en 2022.

Le groupe a établi ces projections alors que ses résultats ont reculé au premier semestre et qu'il n'anticipe pas "d'amélioration sensible de la conjoncture d'ici la fin de l'année dans les pays matures". Le groupe avait précédemment indiqué tabler sur une amélioration "progressive de la conjoncture".

Au premier semestre, les ventes de Seb se sont inscrites à 3,66 milliards d'euros, en croissance de 1,6%, à comparer à "l'historique exigeant de la fin juin 2021", a souligné le groupe dans un communiqué. "Cette progression intègre une baisse organique de 2,3% (-81 millions d'euros), compensée par un effet devises de +3,9% (+137 millions d'euros) émanant très majoritairement du yuan chinois et du dollar américain", a précisé Seb. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires semestriel de 3,75 milliards d'euros au premier semestre.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé 0,4% et de 5,1% à taux de change et parités constants. "Après un premier trimestre solide, le second trimestre s'est caractérisé par une dégradation de l'environnement général avec l'aggravation des conséquences économiques du conflit russo-ukrainien, les tensions continues dans la chaîne d'approvisionnement et le retour de l'inflation", a expliqué Seb.

"Cette situation a alimenté les craintes des consommateurs sur l'évolution de leur pouvoir d'achat et impacté la demande, avec des arbitrages de dépenses vers les services et loisirs", a indiqué le groupe. "Ceux(celles)-ci pénalisent actuellement le petit équipement domestique - notamment les catégories culinaires - qui avait fortement bénéficié de l'impératif de rester à la maison en 2020 et 2021; mais favorisent le secteur de l'hôtellerie-restauration", a-t-il souligné.

Au premier semestre, le résultat opérationnel d'activité (Ropa) a atteint 198,6 millions d'euros contre 320 millions d'euros à la même période de 2021. Le bénéfice net s'est pour sa part inscrit à 71,6 millions d'euros, contre 150 millions d'euros un an plus tôt.

"A l'instar de 2021, le groupe absorbe l'impact des vents contraires tandis que la rentabilité opérationnelle est ponctuellement impactée par l'effet conjugué du ralentissement de l'activité au second trimestre en Europe et de la poursuite des investissements déjà engagés", a commenté Stanislas de Gramont, le directeur général de Seb.

