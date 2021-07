Seb prévoit une croissance supérieure à 10% en 2021 après un bon T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a relevé vendredi sa prévision de croissance pour l'année en cours, après un rebond plus fort que prévu de ses ventes au deuxième trimestre.

Le groupe vise désormais une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 10%, au lieu d'une croissance d'environ 10% prévue auparavant.

Il a par ailleurs confirmé son objectif d'une marge opérationnelle "proche de 10%" en 2021 en dépit de la hausse des coûts liés aux matières premières et à la pénurie mondiale de semiconducteurs.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires du fabricant d'électroménager s'est établi à 3,61 milliards d'euros, en hausse de 23,9% en données publiées et de 26,3% à taux de change et périmètre constants.

Le résultat opérationnel d'activité (Ropa) a atteint 320 millions d'euros, contre 103 millions d'euros à la même période de 2020.

Le bénéfice net s'est monté à 150 millions d'euros, contre 3 millions d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires semestriel de 3,5 milliards d'euros.

Le groupe a notamment bénéficié d'un rebond des ventes de sa division Professionnelle au deuxième trimestre, qui avait été fortement pénalisée par la fermeture des bars et restaurants à la même période de 2020. Quant à la division Grand Public, elle a enregistré une croissance organique de 20,6% au deuxième trimestre après 39,6% au premier trimestre.

En dépit du relèvement de ses objectifs, le groupe s'est dit prudent pour le second semestre. "Entre réouverture généralisée des commerces et lieux publics -- entraînant potentiellement des réallocations de dépenses des consommateurs -- et propagation de nouveaux variants menant à de nouvelles restrictions sanitaires dans certains pays, la visibilité reste limitée pour l'activité Grand Public", a-t-il souligné dans un communiqué.

Seb anticipe par ailleurs d'importants surcoûts liés aux matières premières, aux composants électroniques, au fret et aux devises.

Sur l'ensemble de l'année, ces surcoûts devraient avoir un impact négatif de plus de 250 millions d'euros sur le résultat opérationnel d'activité (Ropa), qui sera partiellement compensé par des hausses de prix au quatrième trimestre. En avril, Seb avait estimé ces surcoûts à 140 millions d'euros.

-François Schott, Agefi-Dow Jones

