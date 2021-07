Seb : triplement du ROPA au 1er semestre

Le Groupe Seb publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2021 de 151 millions d'euros, contre trois millions à fin juin 2020, et un résultat opérationnel d'activité (ROPA) un peu plus que plus que triplé (+211%) à 320 millions.



Le fabricant de petit électroménager a réalisé des ventes de 3,61 milliards d'euros, en hausse de 23,9% dont une croissance organique de 26,3%, s'appuyant sur une activité grand public vigoureuse et sur un rebond significatif des ventes professionnelles au deuxième trimestre.



Seb relève son hypothèse de croissance des ventes publiées 2021, qui devrait être supérieure à 10% (contre d'environ 10% auparavant) et maintient son hypothèse de marge opérationnelle d'activité pour l'année, proche de 10%, malgré l'intégration de surcoûts.



