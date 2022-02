Seb : vers la mise en place d'une gouvernance duale

Le Groupe Seb annonce que son conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général, avec la nomination de Stanislas de Gramont en qualité de directeur général à compter du 1er juillet 2022.



Dans le cadre de cette gouvernance duale, Thierry de La Tour d'Artaise sera maintenu dans sa fonction de président du conseil qu'il occupe depuis 2000, et 'fera bénéficier à la fois le conseil d'administration et Stanislas de Gramont, de son expérience réussie et reconnue'.



Stanislas de Gramont a rejoint Seb en 2018 comme directeur général délégué après avoir dirigé les activités Europe Food and Beverage de Suntory ; précédemment, il avait effectué presque toute sa carrière au sein de Danone dans plusieurs pays et divisions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.