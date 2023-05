Futures faibles avant les PMI ; yeux sur la Juve

(Alliance News) - La Piazza Affari devrait ouvrir la séance de mardi en légère baisse, le jour de la publication des PMI préliminaires des principales économies de la zone euro et avec les yeux sur la Juventus quelques or après le jugement sur la nouvelle pénalité.

Dix points de pénalité et sept dirigeants acquittés. C'est le résultat de la décision de la Cour d'appel de la Federazione Italiana Giuoco Calcio contre le Juventus FC.

Le club attend la publication des motivations et se réserve le droit, pour défendre ses intérêts, d'évaluer la proposition d'un appel auprès du Collegio di Garanzia dello Sport, dans les termes prévus par les règlements sportifs", est le seul commentaire publié par le club.

Le FTSE Mib est en baisse de 25 points, soit 0,1 %, après avoir clôturé à 27 310,70 points, soit une baisse de 0,8 %, lors de la séance de lundi.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est donné en baisse de 10,8 points ou 0,1 pour cent, le CAC 40 de Paris est donné en baisse de 9,0 points ou 0,1 pour cent et le DAX 40 de Francfort est attendu en baisse de 24,5 points ou 0,2 pour cent.

Hier soir, à Milan, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 1,0 pour cent à 43 026,12, le Small-Cap a cédé 0,2 pour cent à 27 946,98 tandis que l'Italy Growth a augmenté de 0,5 pour cent à 9 174,07.

Sur le Mib, il convient de noter la performance des valeurs de luxe sur la Piazza Affari, où Moncler a été le deuxième meilleur titre de la liste, en hausse de 2,3 %.

Comme l'écrit Francesco Bonazzi, le chroniqueur d'Alliance News dans son Affari in Piazza, "même en ce jour marqué par le détachement des coupons pour de nombreux grands noms de la cote milanaise, les valeurs de luxe confirment toute leur force. 2023 semble promettre des résultats encore meilleurs que l'année dernière, grâce aussi et surtout à la forte reprise du marché chinois".

"Les grandes marques internationales courent, tant en bourse que sur les marchés mondiaux, montrant qu'elles font plus que résister, même face à l'inflation et à la hausse des taux dans une grande partie de l'Occident. Selon les experts du secteur, la propension à dépenser des consommateurs les plus riches, qui n'ont pas sourcillé face à des augmentations de prix à deux chiffres, n'a pas diminué au cours des derniers mois. En revanche, il est plus difficile de traiter avec les clients du segment du luxe dit accessible, qui est plus exposé et sensible à la situation économique et à la baisse du revenu disponible".

La Banca Monte dei Paschi, qui a progressé de 3,6 % à la clôture, a été en tête du classement, tandis que la Banco BPM, qui a augmenté de 1,7 %, a également été à l'achat. La semaine dernière, JPMorgan a relevé son objectif de cours de 4,40 EUR à 4,90 EUR avec une recommandation "neutre".

Le titre CNH Industrial, en baisse de 1,3 %, se situe en bas de l'échelle. Parmi les autres titres de la galaxie Agnelli, Ferrari était en hausse de 1,1%, Iveco en baisse de 1,1% et Stellantis en baisse de 0,7%. Sur le segment des moyennes capitalisations, Juventus a clôturé dans le rouge (0,6 %).

Sur le segment des cadets, Brunello Cucinelli progresse de 2,0%, Salvatore Ferragamo gagne 1,6% et Tod's 0,2%.

De bons achats ont également été réalisés sur Banca Ifis, qui a gagné 3,8 %. Le titre a gagné près de 10% depuis le début de l'année 2023. La banque a annoncé lundi qu'elle avait signé un partenariat à long terme avec Mediobanca pour la gestion des prêts douteux.

Selon l'accord, Banca Ifis reprendra à Mediobanca, pour un montant de 100 millions d'euros, Revalea Spa, une société créée en 2022 à partir de la défaisance des NPL provenant de l'acquisition de portefeuilles de prêts non performants, une activité qui ne fait plus partie des activités principales du groupe Mediobanca.

Fincantieri - dans le rouge de 1,0 % - a annoncé vendredi que le ministère américain de la défense avait attribué à la filiale américaine de Fincantieri, Marinette Marine, un contrat pour la construction de la quatrième frégate de classe "Constellation", d'une valeur d'environ 526 millions de dollars, pour la marine américaine.

Le contrat pour la première frégate et l'option pour neuf navires supplémentaires, signé en 2020, a une valeur totale d'environ 5,5 milliards USD et comprend le soutien après-vente et la formation des équipages.

Industrie De Nora - en hausse de 2,9 % - a annoncé lundi que Massimiliano Moi assumera le rôle de directeur financier de la société à partir du 29 mai.

Moi assumera également le poste de responsable de la préparation des documents comptables.

Du côté des petites capitalisations, Giglio Group a augmenté de plus de 35 % pour atteindre 0,83 euro par action. La semaine dernière, la société a annoncé des revenus consolidés de 7,8 millions d'euros pour le premier trimestre, en baisse par rapport aux 11,5 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière. Au 31 mars, la société affichait une perte de 974 000 euros, contre un bénéfice de 463 000 euros en 2022. En outre, elle a informé mercredi soir qu'elle avait reçu une communication via PEC de la part du cabinet d'audit BDO Italia Spa par laquelle ce dernier avait "irrévocablement démissionné" de sa mission d'auditeur.

TXT e-solutions poursuit son programme de rachat. La société a annoncé vendredi qu'elle avait racheté 26 200 de ses propres actions entre le 8 et le 12 mai 2023, pour une valeur totale d'environ 512 000 euros. L'action a gagné 0,6 pour cent à 19,18 euros.

Itway - en hausse de 0,6 pour cent - a annoncé mardi que l'assemblée des actionnaires avait nommé un nouveau conseil d'administration.

Le conseil d'administration est composé de Giovanni Andrea Farina, Cesare Valenti, Piera Magnatti, Valentino Bravi et Viola Ferretti. La réunion a également confirmé Giovanni Andrea Farina en tant que président du conseil d'administration.

Dans le segment des PME, LBM Next a annoncé lundi qu'elle avait lancé une offre publique d'achat visant à retirer de la cote les actions de Labomar, qui ont clôturé en hausse d'environ 12 %, ainsi que CCP NO. 7.2, un véhicule contrôlé par Charterhouse GP.

LBM Next est une société contrôlée par Walter Bertin, président-directeur général de Labomar et actionnaire majoritaire de LBM Next par l'intermédiaire de la société holding LBM Holding.

L'offre publique d'achat porte sur près de 6 millions d'actions de Labomar, soit environ 32 % du capital de Labomar, pour lesquelles 10 euros par action sont proposés, ce qui représente une prime de 14 % par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Si l'offre publique d'achat est entièrement souscrite, les promoteurs de l'offre dépenseront 59,9 millions d'euros.

Sebino - en hausse de 0,3% - a annoncé vendredi que le transfert d'une participation de 85,33% dans le capital social de Sebino Spa à Sebino Holding Spa, une société à son tour contrôlée indirectement par Seta Holding, a été finalisé avec les procédures de clôture, comme prévu par l'accord préliminaire de vente et d'achat signé le 4 avril.

Suite à ce qui précède, le conseil d'administration de Sebino, qui s'est tenu le 19 mai, a accepté les démissions du président du conseil d'administration, Franco Amigoni, et de Simona Barbu. Le même conseil a nommé l'administrateur Davide Jarach comme nouveau président et a coopté Jean François Aron et Fabrizio Rescigno comme nouveaux administrateurs, en attribuant à ce dernier le poste de vice-président.

En Asie, le Nikkei était en baisse de 0,4 % à 30 976,70, le Shanghai Composite était dans le rouge de 0,9 % à 3 265,47 et le Hang Seng était en baisse de 0,8 % à 19 514,15.

À New York, le Dow a clôturé lundi en baisse de 0,4 pour cent à 33 286,58, le Nasdaq a gagné 0,5 pour cent à 12 720,78 et le S&P 500 a terminé juste au-dessus de la parité à 4 192,63.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0809 USD contre 1,0800 USD à la clôture de lundi. En revanche, la livre vaut 1,2430 USD contre 1,2424 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,30 USD contre 76,00 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 961,36 USD l'once contre 1 974,15 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, entre 0915 CEST et 1030 CEST, les indices PMI composite, manufacturier et des services de la France, de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni sont attendus.

À 1000 CEST, les comptes courants de la zone euro et les comptes courants sont également attendus.

Outre-mer, à 1545 CEST, ce sera le tour des indices PMI composite, des services et manufacturier des États-Unis.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Ki Group, MFE-MediaForEurope et Solutions Capital Management SIM sont attendus.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.